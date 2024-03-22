В ближайшее время вернут на родину: предполагаемого убийцу трех старушек в Подмосковье задержали во Вьетнаме

Сотрудники правоохранительных органов Вьетнама задержали россиянина, который обвиняется в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье. В ближайшее время мужчину экстрадируют на родину, где его ждет арест, передает РИА Новости.

После совершения тройного убийства в Московской области фигурант уголовного дела сбежал за границу. В связи с этим российские правоохранители объявили его в международный розыск.

В итоге предполагаемого убийцу трех старушек нашли и задержали во Вьетнаме. В ближайшее время его планируют передать в руки стражей порядка из РФ. Об этом заявили в генеральном консульстве в Хошимине.

Ранее в Новосибирской области нетрезвый внук пытался убить бабушку и дедушку. Он набросился на пожилых родственников с ножом. Им удалось выжить только благодаря активному сопротивлению.