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Опубликовано 22 марта 2024, 20:25
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В ближайшее время вернут на родину: предполагаемого убийцу трех старушек в Подмосковье задержали во Вьетнаме

Во Вьетнаме задержали обвиняемого в убийстве трех пенсионерок из Подмосковья .
В ближайшее время вернут на родину: предполагаемого убийцу трех старушек в Подмосковье задержали во Вьетнаме

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов Вьетнама задержали россиянина, который обвиняется в убийстве трех пенсионерок в Подмосковье. В ближайшее время мужчину экстрадируют на родину, где его ждет арест, передает РИА Новости.

После совершения тройного убийства в Московской области фигурант уголовного дела сбежал за границу. В связи с этим российские правоохранители объявили его в международный розыск.

В итоге предполагаемого убийцу трех старушек нашли и задержали во Вьетнаме. В ближайшее время его планируют передать в руки стражей порядка из РФ. Об этом заявили в генеральном консульстве в Хошимине.

Ранее в Новосибирской области нетрезвый внук пытался убить бабушку и дедушку. Он набросился на пожилых родственников с ножом. Им удалось выжить только благодаря активному сопротивлению.

Источник фото:Freepik
Источник:РИА Новости
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
пенсионеры
Вьетнам