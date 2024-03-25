Экс-участник ЧВК «Вагнер» жестоко убил сожительницу, отрезав ей ухо

В Москве бывший боец ЧВК «Вагнер» отрезал ухо сожительнице и убил. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне в одной из квартир дома на улице Коненкова. 51-летний россиянин позвонил в полицию и заявил, что убил свою подругу. Злоумышленник ударил жертву ножом более 15 раз и отрезал ухо. Прибывшие на место правоохранители обнаружили обезображенное тело 42-летней женщины.

Выяснилось, что подозреваемый ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. В октябре 2022 года мужчина отправился на СВО в составе ЧВК «Вагнер». Через полгода вернулся в Москву и несколько месяцев пробыл в СИЗО за умышленное повреждение имущества.

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