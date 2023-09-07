В школе 13 учеников пообедали в столовой и попали в больницу с кишечной инфекцией

В Санкт-Петербурге 13 школьников попали в больницу из-за острой кишечной инфекции. Все произошло после того, как ученики пообедали в столовой. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, вспышка кишечной инфекции произошла в одной из школ города. В управлении Роспотребнадзора 7 сентября сообщили о том, что 13 детей лежат в инфекционных стационарах. А число отравившихся достигло 17. После инцидента проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

На данный момент обследуются контактные дети и взрослые, а также сотрудники комбината питания, отвечающего за питание в учебном заведении. Устанавливаются причины появления очага инфекции.

В конце августа подобная ситуация произошла в оздоровительном лагере Бурятии. Воспитанники учреждения массово заболели, предположительно, кишечной инфекцией. Они пожаловались воспитателям на тошноту и диарею. Медики осмотрели детей и отнесли данные симптомы к кишечной инфекции. Всего на самочувствие пожаловался 21 ребенок.

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