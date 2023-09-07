Увидел переписку в телефоне: мигрант избил двух подростков из-за ревности

В Сургуте 18-летний мигрант избил двух подростков из-за ревности. Досталось 15-летнему парню и 16-летней девушке. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника в правоохранительных органах, молодой человек заметил, что его знакомая с кем-то ведет переписку по телефону. Он взял у нее телефон и увидел, что это был другой парень. Тогда он позвал соперника на разговор. Девушку он избил и разбил ее телефон.

Через некоторое время досталось и знакомому жительницы. Мигрант избил парня до такой степени, что ему потребовалась медицинская помощь. Родители пострадавших написали заявление в полицию. Оказалось, что на обидчика есть уже три заявления.

«По данному факту проводится проверка. Выясняются все детали произошедшего», — рассказали в УМВД Сургута.

Похожая история произошла в Ноябрьске. Там мужчина пришел в гости и накинулся на хозяина квартиры с ножом. Все случилось из-за того, что погибший мешал ему разговаривать со своей женщиной.

Ранее мы писали о том, как в Казани мужчина пришел в бар, поссорился с охранником и умер. Смерть наступила после того, как сотрудник заведения ударил посетителя кулаком в челюсть.