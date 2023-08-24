Тошнота и диарея: массовое заболевание детей произошло в оздоровительном лагере

Сотрудники Следственного комитета России выясняют обстоятельства ЧП в санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Прибайкальском районе Бурятии. Воспитанники учреждения массово заболели, предположительно, кишечной инфекцией, передает mk.ru.

Несовершеннолетние, отдыхавшие в лагере, почувствовали себя плохо накануне, 23 августа. Они пожаловались воспитателям на тошноту и диарею. Медики осмотрели детей и отнесли данные симптомы к кишечной инфекции. Всего на самочувствие пожаловался 21 ребенок. Несовершеннолетних госпитализировать не стали, они будут проходить лечение в амбулаторных условиях.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося. Они уже осмотрели помещения пищеблока детского лагера на предмет нарушений. Также были собраны образцы для проведения эпидемиологических исследований. Специалистам предстоит узнать точный диагноз заболевших воспитанников и источник заразы.

Ранее в Ленинградской области пятеро подростков попали в реанимацию после прогулки по лесу. Они отравились неизвестными грибами, употребив их в пищу сырыми.