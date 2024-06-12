В Щелково из-за сильного ветра дерево упало на ребенка и мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

12 июня в Москве и области бушует непогода — ливень, град и сильный ветер по прогнозам синоптиков, продержатся до утра 13 июня.

В подмосковном Щелково из-за сильного ветра упало дерево, которое убило 10-летнего ребенка и мужчину. Очевидцы пытались спасти их, однако у них ничего не вышло. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Утоняется, что все случилось в местном парке культуры и отдыха.

Ранее мы писали о случае, когда молния ударила в группу школьников, спрятавшихся от грозы в заброшенном здании. Происшествие случилось во Владимирской области, один из школьников погиб на месте, еще четверо были госпитализированы с электротравмами.

Похожее происшествие случилось в Подмосковье — там в мужчину с зонтиком попала молния, он скончался на месте.