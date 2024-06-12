Опубликовано 12 июня 2024, 12:55
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Молния ударила в группу школьников, спрятавшихся от грозы в заброшенном здании
Под Владимиром молния ударила в детей, прятавшихся от грозы в заброшенном здании.
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Во Владимирской области во время грозы в группу подростков ударила молния. В результате 15-летний мальчик погиб на месте, еще четверо были госпитализированы с электротравмами.
Как пишет mk.ru, трагедия произошла на берегу водоема вблизи поселка Першино.
Когда началась гроза, дети укрылись от дождя в недостроенном здании, в которое и ударила молния.
Пострадавшие школьники находятся в состоянии средней тяжести, двоих уже выписали из больницы, они продолжат лечение амбулаторно.
Ранее в Подмосковье молния попала в 63-летнего мужчину с зонтом, когда он шел по тротуару мимо торгового центра на шоссе Энтузиастов в Балашихе. От полученной травмы он умер на месте.