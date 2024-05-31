В Подмосковье молния убила мужчину с зонтиком

В Подмосковье молния попала в мужчину с зонтиком. Он скончался.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Как пишет Telegram-канал SHOT, молния попала в мужчину, когда тот шел по тротуару мимо торгового центра на шоссе Энтузиастов в Балашихе. Был ливень, мужчина шел под зонтом.

В какой-то момент в него попала молния. От травмы он умер.

Telegram-канал Mash, отмечает, что умершему, предварительно, было 63 года.

Ранее сообщалось, что 30-летнего футболиста убило молнией. Это произошло на стадионе в Индонезии во время матча. Первый удар молнии не задел ни одного игрока, второй попал в спортсмена. Он потерял сознание, футболиста госпитализировали, но в больнице он умер, так и не придя в сознание.