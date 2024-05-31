Опубликовано 31 мая 2024, 21:24
1 мин.
В Подмосковье молния убила мужчину с зонтиком
В Балашихе мужчину с зонтиком убило молнией.
© Freepik
В Подмосковье молния попала в мужчину с зонтиком. Он скончался.
Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Как пишет Telegram-канал SHOT, молния попала в мужчину, когда тот шел по тротуару мимо торгового центра на шоссе Энтузиастов в Балашихе. Был ливень, мужчина шел под зонтом.
В какой-то момент в него попала молния. От травмы он умер.
Telegram-канал Mash, отмечает, что умершему, предварительно, было 63 года.
Ранее сообщалось, что 30-летнего футболиста убило молнией. Это произошло на стадионе в Индонезии во время матча. Первый удар молнии не задел ни одного игрока, второй попал в спортсмена. Он потерял сознание, футболиста госпитализировали, но в больнице он умер, так и не придя в сознание.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал SHOT
Автор:Лилия Караева