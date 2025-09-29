В Севастополе задержали женщину-повара за сотрудничество с украинской разведкой

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину шеф-повара одного из заведений за сотрудничество с украинской разведкой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как установило следствие, сотрудница общепита планировала отравить бойцов СВО. Помимо прочего, она обвиняется в том, что шпионила за кораблями Черноморского флота. Сообщается, что повариха фотографировала места дислокации российских военных судов под видом съемок купающихся.

Все фотографии она передавала ВСУ, которые потом использовали полученные данные для нанесения ракетных ударов.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ «Госизмена».

