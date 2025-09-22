Украинец дал священнику $10 тыс. и стал дьяконом, чтобы не идти в ВСУ

На Украине мужчина дал священнику $10 тыс. и стал дьяконом, чтобы не идти в ВСУ (Вооруженные силы Украины). Об этом сообщает ТАСС.

Служителя церкви обвиняют в том, что за крупную взятку он помог мужчине избежать призыва. Он посвятил военнообязанного в дьяконы, что по закону дает право на отсрочку от мобилизации.

Как сообщила представитель прокуратуры, для видимости священник советовал «новоиспеченному» дьякону купить церковную одежду и выучить библейские тексты. Часть денег — около $2000 — он получил на карту, а остальные $8000 ему отдали наличными.

У священника провели обыск и нашли доказательства. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Это один из многих случаев, когда украинские мужчины пытаются любыми способами избежать отправки на фронт. С февраля 2022 года в стране продолжается всеобщая мобилизация, и в интернете регулярно появляются видео с задержаниями мужчин прямо на улицах.

Ранее мы писали о том, что на Украине началась подготовка к мобилизации женщин.