В зоне СВО, под Купянском, в спецподразделениях БПЛА украинской армии служат женщины. Об этом РИА Новости сообщил один из командиров группы 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад».

По словам военнослужащего, женщин заметили в рядах специализированных подразделений ВСУ «Небесна Мара» и «Ахиллес». Сообщается, что они могут быть как операторами летательных аппаратов, так и инженерами.

Кроме того, добавляет боец, женщин в рядах украинских военных замечали и раньше. Например, месяц назад их видели на других участках фронта.

Подготовка женщин к мобилизации на Украине началась уже давно. Еще в начале месяцf сообщалось, что в рядах ВСУ вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства. В одной из бригад уже появилась девушка, которая заняла этот пост. Связано это со стремительным сокращением численности армии страны.

