В Севастополе упал строительный кран: один человек погиб
В Севастополе упал строительный кран, один человек погиб. Об этом пишет mk.ru.
Сообщается, что несчастный случай произошел на стройплощадке в районе проспекта Октябрьской Революции. Согласно имеющимся данным, во время монтажа башенного крана его стрела сорвалась и рухнула вниз. В результате погиб один человек.
Прокуратура Севастополя начала проверку по факту случившегося, в ходе которой также будет дана оценка соблюдений требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда, говорится в материалах издания.
Ранее мы писали о том, что у побережья Севастополя нашли тело известного путешественника-экстремала Кирилла Билицкого. Погибшего обнаружили на глубине 5 метров в районе мыса Фиолент.
Также сообщалось о гибели одного человека во время концерта исполнителя Мохаммеда Рамадана в Египте. Трагедия произошла, когда остатки пиротехники от фейерверка упали на зрителей.