В Севастополе упал строительный кран, один человек погиб. Об этом пишет mk.ru.

Сообщается, что несчастный случай произошел на стройплощадке в районе проспекта Октябрьской Революции. Согласно имеющимся данным, во время монтажа башенного крана его стрела сорвалась и рухнула вниз. В результате погиб один человек.

Прокуратура Севастополя начала проверку по факту случившегося, в ходе которой также будет дана оценка соблюдений требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда, говорится в материалах издания.

