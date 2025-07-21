У побережья Севастополя нашли тело известного путешественника-экстремала

У берегов Севастополя из моря извлекли тело мужчины. Им оказался известный путешественник-экстремал Кирилл Билицкий. Это подтверждает крымский портал ForPost.

Погибшего обнаружили 17 июля на глубине 5 метров в районе мыса Фиолент. Тело подняли и вскоре удалось установить его личность.

Кирилл Билицкий, который позиционировал себя просто как человек, ведущий активный образ жизни, прожил в Крыму последние два-три года. Об этом рассказывают люди, хорошо знавшие путешественника. На полуострове он поднимался на скалы, заброшенные ветряки, любил прыгать с большой высоты с парашютом.

Кроме всего прочего, Кирилл посетил десятки стран на разных континентах. Также он восходил на вершины Кавказа и прыгал с парашютом с Ниагарского водопада. Свои приключения он снимал на видео и загружал в соцсети.

«При одной из наших встреч Кирилл сказал, что путешествует по всему миру, автостопом, но сейчас зацепился за Севастополь, потому что ему тут понравилось. По его роликам видно, что это был за человек — такие людьми-легендами становятся. Мне кажется, он и на том свете будет шалить немножко», — рассказал ForPost севастопольский турист и альпинист, который несколько раз встречался с Билицким.

Кирилл немного не дожил до своего 43-летия. День рождения он должен был отметить 8 августа.

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