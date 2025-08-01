Один человек погиб, несколько пострадали: остатки пиротехники от фейерверка упали на зрителей концерта в Египте
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Концерта египетского исполнителя Мохаммеда Рамадана омрачила трагедия. На мероприятии погиб один человек и несколько получили травмы разной степени тяжести. Виной всему стали остатки пиротехники от фейерверка, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости со ссылкой на местные СМИ.
Выступление певца проходило в Египте. Прямо во время концерта остатки пиротехники от фейерверка упали на толпу. Это привело к печальным последствиям: один человек в результате случившегося погиб, еще несколько посетителей мероприятия получили травмы.
«Мохаммед Рамадан завершил церемонию и попросил зрителей покинуть место проведения, не создавая скопления людей, чтобы избежать новых травм и смертей», — написали журналисты египетских СМИ.
Ранее сообщалось, что 11 человек госпитализировали с концерта Бейонсе. У сцена началась давка, которую спровоцировал крупный жук.