В Севастополе 14-летний мальчик напоролся шеей на штырь во время купания в море

В Севастополе прооперировали 14-летнего подростка, напоровшегося шеей на штырь. Ранение мальчик получил на одном из пляжей города во время купания. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash на волне.

По информации источника, школьник спрыгнул с камня в море, но волной его отнесло прямо на выпирающий длинный острый предмет. Он воткнулся в шею парня, однако не задел жизненно важные органы.

Пострадавшего подростка доставили в больницу, где ему была проведена операция. Хирургическое вмешательство прошло успешно. На данный момент пациент уже восстанавливается и идет на поправку.

Ранее в Ленобласти несовершеннолетний угрожал прострелить колени сверстнику, если тот не отдаст ему свою футболку. После случившегося подозреваемого задержали, однако свою вину он не признал. Юноша утверждает, что пока нет доказательств того, что он действительно размахивал пистолетом перед ребенком.

Также недавно стало известно о смерти ребенка в Челябинской области. Он скончался от ожогов, полученных во время возгорания дивана.