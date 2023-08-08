Травмы оказались серьезными: умер почти заживо сгоревший на диване двухлетний мальчик

Двухлетний ребенок погиб в результате пожара в родительском доме в поселке Маяк Челябинской области. Мальчик получил смертельные травмы из-за возгорания дивана, передает Ura.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Несовершеннолетний пациент попал в больницу поздно вечером. При осмотре у него зафиксировали ожоги 90% тела. Врачи, принявшиеся оказывать необходимую помощь мальчику, сделали все возможное для его спасения. Однако полученные ребенком травмы оказались смертельными. Через некоторое время после госпитализации он скончался.

По данным СМИ, погибший мальчик воспитывался в многодетной семье. Помимо него, родители занимались еще пятью детьми. Семья считается благополучной, на учете в различных организациях не состоит.

Что стало причиной смертельного пожара, пока неизвестно. Возможно, к возгоранию дивана привело неосторожное обращение с огнем. Правоохранители еще никак не комментировали случившееся.

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