В Ленобласти подросток угрожал прострелить сверстнику колени из-за футболки

В Ленинградской области, поселке Янино, подросток угрожал сверстнику травматическим пистолетом и говорил, что прострелит ему колени, если тот не отдаст ему футболку. О случившемся рассказала мать пострадавшего в группе во «ВКонтакте» «Наше Янино».

Женщина сообщила, что 8 августа на улице Оранжевой к ее сыну пристал неизвестный несовершеннолетний. Он требовал, чтобы школьник подарил ему свою футболку. Как отметила россиянка, вещь недешевая и от известного молодежного бренда. При этом 16-летний юноша размахивал перед ребенком пистолетом.

«У вас с головой все хорошо?! Каким образом у подростка, на вид 16 лет, в доступе имеется оружие?! Будет написано заявление в правоохранительные органы!» - написала мама мальчика.

На данный момент, по информации от пользователей Сети, подозреваемый был задержан. Однако он свою вину не признает. Он заявляет, что еще нужно доказать, что он действительно угрожал оружием сверстнику. По его словам, он просто спросил у него про футболку и все.

Ранее появились подробности дела об убийстве 17-летней девушки в Екатеринбурге. Мать задержанного подростка расплакалась в суде.