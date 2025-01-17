В Саратове спасатели вытащили на берег тонущую на Волге собаку

В Саратове пес не мог двое суток выбраться со льда Волги. Местные жители попросили о помощи спасателей, которые достали несчастное животное.

Как пояснили РЕН ТВ в городской службе спасения Саратова, застрявшего на льду Волги пса вытащили на берег.

Пес находился на посту охрану моста. Собака иногда выходила гулять на лед, но в этот раз что-то пошло не так.

На данный момент животное находится с охранниками.

Ранее в ряде СМИ появилиськадры, на которых животное безуспешно пытается добраться до берега: скользкая поверхность не дает ему опоры, а силы уже на исходе. В службе спасения сначала сказали, что пес просто гуляет, а затем они выехали на место, но животное не нашли.

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