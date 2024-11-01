Похудел за полгода на 50 килограммов: пес Кругетс продолжает сбрасывать вес

Пес Кругетс из Нижнего Новгорода продолжает сидеть на диете. На данный момент он уже сбросил 50 килограммов. Этого результата удалось добиться за полгода, передает РИА Новости со ссылкой на ветгоспиталь «Зоозащита НН».

Крупного Алабая, чей вес уже подбирался к 100 килограммам, нашли на улице в прошлом году. Из-за ожирения пес практически не мог ходить, он скулил от боли в лапах.

Чтобы спасти Кругетса, пришлось определить его в ветеринарный госпиталь. Там животному была назначена специальная диета. Благодаря грамотным действиям специалистов псу удалось сбросить половину веса.

«В целом чувствует себя нормально. Никаких сопутствующих проблем со здоровьем у него нет. Он прихрамывает немного, но у него все же есть небольшой избыток веса. Никаких еще заболеваний у него нет», — рассказали в госпитале.

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