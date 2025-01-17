Пес двое суток борется за жизнь на льду Волги

В Саратове пес двое суток пытается выбраться со льда Волги. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В распоряжение источника попали кадры, на которых животное безуспешно пытается добраться до берега: скользкая поверхность не дает ему опоры, а силы уже на исходе.

Местные жители пытаются привлечь внимание спасателей, но сотрудники экстренных служб отвечают, что пес просто гуляет.

В Городской службе спасения Саратова сообщили, что выезжали на место, на животное не нашли.

«Дело в том, что спасатели выезжали, собачку не увидели, но люди также сказали, что это собака охранников моста, и она любит погулять по льду. Собачка на месте, все с ней хорошо, это ее обычная прекрасная жизнь. Она не заблокирована, просто она выбегает: побегает-побегает, все свои дела сделает и возвращается», — передает слова спасателей Telegram-канал Подъем.

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