В Санкт-Петербурге женщину госпитализировали с отравлением после мытья ванны. Об этом сообщает портал Фонтанка со ссылкой на «Агентство журналистских расследований».

51-летняя женщина решила убраться, и после этого ее госпитализировали. Местную жительницу привезли в НИИ скорой помощи имени И.И.Джанелидзе. Проведя обследование, врачи выявили у нее отравление парами хлора. Женщина находится в отделении токсикологии в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, потерпевшая надышалась «Белизной», когда чистила ванну.

Ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге четырехлетнего ребенка увезли в больницу после отравления «Лирикой». Препарат малышу дал его отец. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Сочи в микрорайоне Лоо рухнул трехэтажный дом из-за сильного шторма.