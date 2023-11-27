Петербуржец отравил своего четырёхлетнего сына «Лирикой»

В Санкт-Петербурге четырехлетнего ребенка увезли в больницу после отравления «Лирикой». Препарат малышу дал его отец.

По данным 78.ru, мальчик живет с матерью, но периодически видится с отцом. Последняя их встреча закончилась трагически. Когда мужчина вернул сына домой, его мать заметила, что ребенок ведет себя неадекватно. Он находился в эйфории и несвязно излагал мысли. Также у него начался невроз.

Испуганная мать сразу же вызвала скорую помощь. Ребенка увезли в больницу, где выяснилось, что опасный препарат ребенку дал его отец. В свое оправдание мужчина заявил, что оказывал первую помощь сыну — других пояснений он не дал.

Отметим, что данным препаратом зачастую злоупотребляют наркоманы. При постоянном употреблении он вызывает физическую и психическую зависимость.

Напомним, в Якутии три человека погибли при выбросе метана на руднике. Уточняется, что на момент ЧП на руднике находилось 248 человек.