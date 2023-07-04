В Санкт-Петербурге женщина вышла на проезжую часть и показала обнаженную грудь водителю

В Санкт-Петербурге неизвестная женщина преградила дорогу водителю и обнажила перед ним грудь. Видео этого момента было опубликовано в Телеграм-канале «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

В ролике видно, как местная жительница переходит дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода и натыкается на автомобиль. Когда он остановился, россиянка в знак благодарности расстегнула олимпийку и продемонстрировала голый бюст. При этом была она в весьма приподнятом настроении. После женщина продолжила свой путь как ни в чем не бывало. О претензиях, выдвинутых водителем авто, никаких сведений не поступало.

Ранее стало известно, что в Перми местный житель бегал по городу без трусов. Свидетели засняли произошедшее на видео. При этом они ответили, что мужчина вероятно находился в состоянии наркотического опьянения.

Также обнажилась на публике и девушка из Казани. Она позировала с голой грудью в окно детской школы, и это увидели учащиеся там дети.