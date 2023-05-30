Увидели все: девушка с голой грудью позировала в стеклянное окно детской школы в Казани

В Казани неизвестная девушка показала грудь в окна детской художественной школы. Ученики, которые в это время занимались на уроке, увидели дамские прелести. Об этом сообщается в Telegram-канале «Подъем».

В учреждении прокомментировали инцидент. В ДХШ №1 объяснили, что все произошло на улице. Никто из сотрудников не причастен к этому.

«Просто у нас классы со стеклянными окнами, дети увидели. К нам она также никакого отношения не имеет. Впервые такое», – приводит их слова Газета.Ru.

Отмечается, что девушка расстегнула кофту и снимала себя на телефон в отражении окон.

Издание «Подъем» сделало запрос в правоохранительные органы по этому делу, там сказали, что уточняют информацию. Сейчас инцидентом занимается городское управление.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 14-летняя девочка продавала интимные фото родному отцу за 9 тысяч рублей. Родители школьницы давно в разводе. Мама девочки была убеждена, что она не общается с 36-летним отцом, однако ее сумела переубедить их переписка.

Еще один случай произошел в Кургане. Там 12-летний мальчик нашел группу с интимными переписками для подростков в соцсетях и вступил туда. Отмечается, что в сообщениях участники искали себе «рабов», делились обнаженными фото и рассказывали о своих фантазиях.