Пермяк без трусов бегал по городу и попал на видео
Мужчина из Перми бегал в футболке без трусов по микрорайону Левшино. Местные жители опубликовали видеозапись пробежки.
Об этом сообщает Ura.ru.
Видео сопровождалось подписью, в которой сказано, что «персонаж» явно находится в состоянии наркотического опьянения.
В комментариях пермяки сразу же стали шутить про «солевые забеги» спортсмена и жару, вынудившую снять трусы.
В пресс-службе МВД по Пермскому краю сообщили, что мужчина был пойман и передан сотрудникам медицинского учреждения.
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