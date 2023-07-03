Пермяк без трусов бегал по городу и попал на видео

Мужчина из Перми бегал в футболке без трусов по микрорайону Левшино. Местные жители опубликовали видеозапись пробежки.

Об этом сообщает Ura.ru.

Видео сопровождалось подписью, в которой сказано, что «персонаж» явно находится в состоянии наркотического опьянения.

В комментариях пермяки сразу же стали шутить про «солевые забеги» спортсмена и жару, вынудившую снять трусы.

В пресс-службе МВД по Пермскому краю сообщили, что мужчина был пойман и передан сотрудникам медицинского учреждения.

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