13:59, 16 октября 2023
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Петербуржец с инвалидностью не смог подняться по эскалатору и попал в больницу
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Петербуржец с инвалидностью не смог подняться по эскалатору и попал в больницу. Об этом сообщает портал 78.ru.
Пожилой мужчина передвигался с помощью ходунков для инвалидов. Поднимаясь по эскалатору к вокзалу, он потерял равновесие и упал. Дело в том, что на ступень пенсионер успел наступить только одной ногой.
Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом костей лица и с синяками.
Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге мошенники продают пенсионерам таблетки «от смерти» за 2500 евро. Подробности смотрите в этой статье.
Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге мать случайно напоила сына йодом вместо сиропа от кашля. 11-летнему школьнику потребовалась экстренная госпитализация.