Петербуржец с инвалидностью не смог подняться по эскалатору и попал в больницу. Об этом сообщает портал 78.ru.

Пожилой мужчина передвигался с помощью ходунков для инвалидов. Поднимаясь по эскалатору к вокзалу, он потерял равновесие и упал. Дело в том, что на ступень пенсионер успел наступить только одной ногой.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом костей лица и с синяками.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге мошенники продают пенсионерам таблетки «от смерти» за 2500 евро. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге мать случайно напоила сына йодом вместо сиропа от кашля. 11-летнему школьнику потребовалась экстренная госпитализация.