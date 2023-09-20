Мужчина попробовал мухоморы и стал видеть галлюцинации на рабочем месте

В Красноярске местному жителю потребовалась экстренная медицинская помощь после употребления мухоморов. Мужчина стал видеть галлюцинации на рабочем месте, передает kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Шестой случай отравления опасными грибами зафиксировали в Красноярском крае в этом году. На рабочем месте стало плохо 28-летнему мужчине. По данным специалистов федеральной службы, его экстренно госпитализировали в состоянии психомоторного возбуждения — сибиряк видел галлюцинации. В медучреждении ему поставили диагноз «отравление грибами». Известно, что мужчина использовал мухоморы с целью самолечения.

Глава местного Роспотребнадзора Дмитрий Горяев прокомментировал случившееся. По его словам, употребление мухоморов в пищу может быть не только опасно для здоровья, но в целом летально для человека. Несмотря на предупреждения, люди продолжают поступать в больницы с симптомами отравления грибами.

Ранее в Челябинской области 13-летняя девочка скончалась утром перед началом школьной линейки. Накануне вечером она вместе с матерью ходила в лес за грибами.