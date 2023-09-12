13:21, 12 сентября 2023
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В Санкт-Петербурге заметили катающегося на электросамокате священника
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В Санкт-Петербурге заметили катающегося на электросамокате священника. Об этом сообщает портал Фонтанка.
По информации источника, 12 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге сотни верующих выдвинулись в сторону площади Александра Невского, где состоятся праздничные мероприятия. Чтобы пробраться через толпу и успеть к началу крестного хода, священник выбрал электросамокат.
Ранее мы писали о том, что в Костроме священник предложил вернуть отключенную горячую воду силой молитвы. Представитель духовенства отметил, что с наступлением холодов положение местных жителей может ухудшиться. Подробности смотрите в этой статье.
Также сообщалось о том, что устроивший ДТП в Волгограде батюшка лишился креста и права на проведение священнослужения.