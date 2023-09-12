В Санкт-Петербурге заметили катающегося на электросамокате священника. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По информации источника, 12 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге сотни верующих выдвинулись в сторону площади Александра Невского, где состоятся праздничные мероприятия. Чтобы пробраться через толпу и успеть к началу крестного хода, священник выбрал электросамокат.

Ранее мы писали о том, что в Костроме священник предложил вернуть отключенную горячую воду силой молитвы. Представитель духовенства отметил, что с наступлением холодов положение местных жителей может ухудшиться. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что устроивший ДТП в Волгограде батюшка лишился креста и права на проведение священнослужения.