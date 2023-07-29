Севший за руль пьяным священник лишился креста

Волгоградская епархия поставила запрет на проведение священнослужения без права преподания благословения батюшке, на днях устроившем ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также 53-летний клирик лишился наперсного креста.

Как сообщили журналистам kp.ru, решение будет иметь силу год. Если будет прекращено возбуждение уголовного дела или если суд вынесет оправдательный приговор, батюшка получит отмену данных запрещений досрочно.

Напомним, что в Волгограде священник под спиртными напитками протаранил несколько машин. Когда сотрудники полиции пытались задержать нарушителя, он обматерил их, а вскоре заявил о своем переходе в ислам.

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