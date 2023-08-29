Поможет только Богородица: священник предложил вернуть отключенную горячую воду молитвой

В Костроме священник предложил провести молебен, чтобы вернуть горячую воду, которую отключили еще три месяца назад. Об этом сообщает «Подъем».

Так, из-за ремонта теплосетей в мае 2023 года жителям некоторых районов Костромы пришлось столкнуться с отсутствием горячей воды. Прихожане местной церкви часто жалуются на происходящее, ведь рабочие все время не могли назвать и приблизительные сроки окончания ремонта. Однако совсем недавно появилось объявление, что воду вернут 6 сентября.

«Но после этих месяцев, сами понимаете... Молебен служить можно, но боюсь, что не о скорейшей замене труб, а скорейшей замене людей, которые должны отвечать за эти работы», – заявил священник.

Мужчина отметил, что в связи со скорым наступлением первых холодов положение жителей может ухудшиться. Особенно сложно будет семьям, у которых нет электрических котлов.

Граждане подчеркнули, что за это лето они могли пользоваться горячей водой не больше десяти дней, а дата восстановления подачи ресурса постоянно меняется.

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