В Санкт-Петербурге закрыли клинику, в которой умерла пациентка после липосакции. Об этом сообщает портал 78.ru.

Местная жительница записалась в клинику, расположенную на Васильевском острове, чтобы удалить жировые отложения. Примечательно, что пациентка тщательно выбирала учреждение, основываясь на положительных отзывах. Кроме того, перед процедурой она сдала все необходимые анализы, результаты которых были в пределах нормы. Однако после проведения манипуляции состояние женщины стало резко ухудшаться. Из-за этого пациентку перевели в центр экстренной медицины. Несмотря на усилия врачей, местную жительницу не удалось спасти.

По информации источника, клиника пластической хирургии отказалась выдавать медкарту умершей. Предположительно, операцию проводила владелица заведения.

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