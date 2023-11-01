В лесополосе под Волгоградом нашли тело без вести пропавшего еще летом мужчины

Под Волгоградом нашли тело 35-летнего мужчины, который без вести пропал еще летом текущего года. Его труп находился в лесополосе и предварительно был накрыт ветками. Об этом сообщает V1.ru со ссылкой на СК.

По данным источника, молодой отец перестал выходить на связь 22 июля. Он ушел с работы в обеденное время и исчез. Никто при этом не знал, куда именно он направлялся. Искали волгоградца несколько месяцев, пока полицейские не нашли его тело.

Как именно и при каких обстоятельствах умер мужчина, пока неизвестно. Назначено проведение судмедэкспертизы. Детали гибели все еще устанавливаются.

Ранее в Москве пропала 14-летняя девочка. Перед своим исчезновением она написала родителям записку, в которой сообщила, что ее тело стоит искать в территории столицы в реке или в озере. Однако пока подростка все еще не нашли.

Также в Свердловской области пропала группа туристов, состоящая из пяти человек. Примечательно, что они перестали выходить на связь недалеко от перевала Дятлова.