В Подмосковье 20 учеников кадетской школы попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает mk.ru.

30 октября 2023 года в Луховицком городском округе один из учеников кадетской школы почувствовал недомогание. 12-летний мальчик жаловался на высокую температуру, рвоту и боль в животе. В местной больнице врачи диагностировали у него ротавирусную инфекцию. Спустя время у 19 кадетов были выявлены подобные симптомы. Многим потерпевшим потребовалась медицинская помощь.

По информации источника, ученики школы принимают пищу в одной столовой, однако плохо стало только 20 кадетам. В заведении была проведена проверка, которая показала, что еда соответствует всем нормам и не угрожает здоровью.

По предварительным данным, потерпевшие могли заразиться посредством употребления воды. Дело в том, что юноши ходят на занятия с бутылками и нередко просят друг у друга попить.

Отмечается, что пострадавшие ученики идут на поправку.

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