В Санкт-Петербурге закрыли кафе после массовой драки иностранцев. Об этом сообщает портал Фонтанка.

В Сети появилось видео, на котором запечатлены последствия конфликта в местном кафе. Повздорившие в заведении мужчины отправились на улицу для выяснения отношений. Увлеченная скандалом группа людей заняла проезжую часть и не спешила освобождать дорогу. В результате этого в отдел полиции увезли 12 человек. Еще двое были доставлены после того, как им оказали медицинскую помощь.

По данным источника, причиной ссоры стала единственная на две компании женщина. Сотрудники правоохранительных органов составили шесть протоколов о нарушении миграционного законодательства и завели уголовное дело, по которому процессуально задержаны предполагаемые зачинщики.

Также сообщается, что полиция приостановила работу кафе в связи с неоднократными жалобами посетителей.

Ранее мы писали о том, что в Лобне мужчине сломали нос за танцы и флирт с девушкой в кафе. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт- Петербурге три человека попали в больницу из-за отравления грибами.