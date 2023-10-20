В Санкт-Петербурге три человека попали в больницу из-за отравления грибами. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По информации источника, двух женщин и мужчину минувшей ночью госпитализировали в местную больницу. Двое пострадавших рассказали, что отравились бледными поганками. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Известно, что еще одна потерпевшая почувствовала недомогание после того, как съела пирог с грибами. 46-летняя женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Ее оставили в больнице на ночь.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что супруги из Санкт-Петербурга отравились грибами во время ужина и попали в больницу. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге женщина сломала ногу на эскалаторе из-за пьяного пассажира.