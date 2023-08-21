Мужчина остался с переломом носа после танцев и флирта с девушкой в кафе

В Подмосковье мужчине сломали нос за танцы и флирт с девушкой в кафе. Между двумя мужчинами завязалась драка, но досталось лишь одному. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло в Лобне. В местном кафе была дискотека, в ходе которой двое мужчин не поделились девушку. В итоге одному из них понадобилась медицинская помощь.

«По предварительной информации, в ходе ссоры мужчина причинил телесные повреждения заявителю 1996 года рождения», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что личность второго мужчины установлена, ему 35 лет. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». На данный момент выясняются подробности случившегося.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, все произошло в кафе, где мужчина танцевал с девушкой. К ним подошел другой посетитель, который начал флиртовать с дамой. После словесной перепалки жители вышли поговорить на улицу. Там пострадавший и получил удар по лицу. Ему была оказана медицинская помощь, диагностирован перелом носа.

Ранее мы писали о том, что в Архипо-Осиповке пьяный ревнивец зарезал жену на глазах у детей. По информации ведомства, семья приехала на лето к морю из Санкт-Петербурга ради заработков. В небольшом населенном пункте супруги сняли дом на улице Советской. Однако поездка довольно быстро не задалась. Уже в ночь на 4 июля пара серьезно поссорилась по почве ревности. Мужчина заподозрил, что его любимая ему неверна, и не смог это простить.