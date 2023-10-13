В Санкт-Петербурге задержали восьмиклассника, избившего парня из-за прически. Об этом сообщает портал Фонтанка.

По версии следствия, 16 сентября 2023 года восьмиклассник начал преследование 18-летнего. В одном из переулков юноша остановил парня и раскритиковал его стиль. Школьник не оценил прическу и одежду оппонента. После того, как подросток высказал недовольство, он достал баллончик с газом и брызнул им в лицо 18-летнего. Заметив, что потерпевший ослеп, восьмиклассник избил его. Через некоторое время видео с нападением выложили в Сеть.

Известно, что пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Нападавшего удалось задержать. Восьмиклассник состоит на учете в ОДН.

На данный момент возбуждено дело по статье «Хулиганство».

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