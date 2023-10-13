В Красноярске пьяная женщина вызвала полицейских и натравила на них собаку. Об этом сообщает Telegram-канал Прокуратура Красноярского края.

Местная жительница вступила в конфликт с молодыми людьми, которые сидели возле ее дома и распивали алкоголь. Женщина, тоже находившаяся в нетрезвом состоянии, вызвала полицейских. В телефонном разговоре она заявила, что обидчики находятся в ее квартире и угрожают расправой.

Когда сотрудники полиции прибыли на место вызова, то они попросили женщину показать документы. Местная жительница отказалась и стала выгонять полицейских из квартиры, используя нецензурную лексику и замахнувшись на одного из них обувной ложкой. Поняв, что это не сработало, она натравила на правоохранителей собаку. Ротвейлер услышал команду «взять» и бросился на мужчин. Полицейские спаслись от пса при помощи газового баллончика.

Ранее мы писали о том, что в Хабаровском крае тигр утащил в лес собаку, которая охраняла российскую границу. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге 60-летняя пенсионерка попала в реанимацию из-за ветки клена.