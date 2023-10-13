На Алтае муж избил жену из-за лишнего веса и невозможности родить 10-го ребенка

В Тальменском районе Алтайского края муж жестоко избил жену рукояткой ножа за то, что она долгое время не могла забеременеть. При этом в семье уже есть девять детей.

Ссора между супругами разгорелась во время распития спиртных напитков. 61-летний мужчина упрекнул 41-летнюю супругу в наличии лишнего веса и невозможности в очередной раз родить. После высказывания взаимных претензий разъяренный муж пригрозил жене убийством, схватил кухонный нож, повалил женщину на пол и несколько раз ударил по лицу.

В итоге пострадавшая обратилась в полицию, однако позже решила забрать заявление в связи с примирением сторон.

Как рассказали Kp.ru местные жители, на данный момент многодетные родители воспитывают семерых несовершеннолетних детей, они всегда жили мирно и в скандалах замечены не были. Кроме того, семья считается обеспеченной, так как владеет большим хозяйством. При этом соседи предположили, что супруги состоят в секте, но в какой именно уточнить не смогли.

Ранее мы писали, что на севере Санкт-Петербурга пассажирка обвинили таксиста в нанесении побоев. По словам мужа потерпевшей, водитель ударил женщину и выгнал ее из салона автомобиля. Пострадавшая сразу обратилась за медицинской помощью.