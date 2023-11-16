В Санкт-Петербурге задержали гендиректора фирмы за стрельбу и избиение студента. Об этом сообщает портал 78.ru.

В северной столице задержали 46-летнего генерального директора компании, занимающейся внутренней отделкой зданий. По информации источника, 12 июня 2023 года мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в воздух и избил 18-летнего студента.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что при обыске у него нашли и изъяли пневматический пистолет. Местного жителя отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге пациент больницы до смерти избил своего 60-летнего соседа по палате. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге два пенсионера перевели телефонным мошенникам 15 млн рублей.