В Санкт-Петербурге два пенсионера перевели телефонным мошенникам 15 млн рублей. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, одним из пострадавших оказался 82-летний мужчина. На протяжении нескольких дней ему звонили неизвестные и представлялись сотрудниками полиции. Они убедили пенсионера в том, что мошенники завладели его данными. Ради спасения средств он перевел почти 10 млн рублей на «безопасный счет».

Похожий случай произошел с 70-летним инженером. Ему позвонил «сотрудник ФСБ» и сообщил, что его данные попали в распоряжение злоумышленников. Пенсионера убедили взять кредит на максимально возможную сумму и перевести полученные средства на указанный счет. Местный житель отправил незнакомцу 5 млн 348 тысяч.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы писали о том, что телефонные мошенники заставили пенсионерку продать квартиру на Арбате. Сумма ущерба составила 25 млн рублей. Подробности смотрите в этой статье.