Пациент больницы до смерти избил своего 60-летнего соседа по палате

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели 60-летнего пациента одной из больниц Санкт-Петербурга. Пожилой мужчина был избит до смерти соседом по палате, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Подробности трагичного случая не приводятся. На данный момент известно лишь то, что между 38-летним пациентом одной из больниц Северной столицы и его 60-летним соседом по палате произошел конфликт, который закончился избиением и смертью. Пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и через некоторое время скончался.

После этого о произошедшем сообщили правоохранителям. В данный момент стражи порядка выясняют обстоятельства гибели пациента. Точная причина смерти пожилого мужчины будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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