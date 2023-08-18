В Санкт-Петербурге врачи скорой помощи избили женщину прямо по дороге в больницу. Об этом сообщает портал «78.ru».

27-летняя потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц. Сотрудники скорой помощи заметили нетрезвую девушку и решили отвезти ее в больницу. Чтобы успокоить петербурженку, им пришлось применить силу.

В больнице у местной жительницы обнаружили множественные ссадины на лице, ушиб правого локтевого сустава, предплечий, а также закрытую черепно-мозговую травму.

По данным источника, потерпевшая обратилась в полицию и заявила об избиении. На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

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