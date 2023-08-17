Ульяновец избил женщину, сделавшую ему замечание за поход в туалет под окнами

В Ульяновске пьяный мужчина избил женщину из-за замечания. Местной жительнице не понравилось, что россиянин справлял нужду прямо под окнами, и она решила об этом ему сообщить, однако нарвалась на кулаки. Подробности сообщает Телеграм-канал «Короче, Ульяновск».

Свидетель произошедшего рассказал, что мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, помочился на улице, за что получил в свою сторону претензии. Женщина оказалась недовольна, что кто-то возле дома устроил себе туалет, поэтому попросила незнакомца перестать. Но замечание прохожей пробудило в ульяновце агрессию, и он набросился на нее.

В итоге мужчина настолько сильно избил женщину, что ей потребовалась госпитализация. Полицию же вызвали очевидцы. Других подробностей о нападении пока не поступало.

Ранее в Подмосковье тренер по боксу избил 12-летнего ребенка. Экс-спортсмен ударил школьника около 11-ти раз по голове, а затем попытался задавить его собственным весом. В результате несовершеннолетний получил травмы и вместе с родителями обратился в полицию. Однако нападавшего довольно быстро отпустили из участка после 30-минутного допроса. Дело в том, что он рассказал, что подросток первый набросился на него с ножом.