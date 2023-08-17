Нанес 11 ударов по голове: в Подмосковье тренер по боксу избил ребенка на улице

В подмосковных Котельниках тренер по боксу избил на улице 12-летнего ребенка. Мужчина нанес 11 ударов по голове несовершеннолетнего, а после попытался задавить его собственным весом. Произошедшее попало на видео. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По информации источника, экс-спортсмен напал на мальчика во дворе дома в микрорайоне Силикат. По пока неизвестной причине он стал бить ребенка, игнорируя попытки прохожих спасти школьника. Другие дети даже стреляли в боксера игрушечными пульками, чтобы он отпустил их сверстника, но он никак не реагировал.

Когда тренеру уже удалось повалить 12-летнего на асфальт, в конфликт вмешался свидетель. Ему удалось защитить ребенка, оттащив нападавшего. После произошедшего мальчик рассказал обо всем родителям, и те отвезли его в травмпункт, где сняли побои.

Тренера по боксу же допросили сотрудники полиции, но довольно быстро отпустили его. Как сообщил Телеграм-канал, правоохранителям мужчина рассказал свою версию, по которой ребенок первый напал на него с ножом.

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