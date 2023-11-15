В Санкт-Петербурге водитель такси протащил по асфальту беременную пассажирку. Об этом сообщает портал Фонтанка.

Местная жительница оказалась в больнице после поездки на такси. В медицинское учреждение ее доставили с синяками и ссадинами.

По словам женщины, она поставила одну ногу в такси, и машина поехала. «Водитель убрал ногу с тормоза, автомобиль покатился, и он перепутал и дал газу», — сообщила потерпевшая.

Ошибка водителя привела к тому, что беременная женщина упала и получила травмы.

Как выяснилось, пострадавшая не задержалась в больнице из-за того, что дома ее ждал ребенок.

На данный момент полицейские проводят проверку.

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