В Санкт-Петербурге водитель такси протащил по асфальту беременную пассажирку
© freepik
В Санкт-Петербурге водитель такси протащил по асфальту беременную пассажирку. Об этом сообщает портал Фонтанка.
Местная жительница оказалась в больнице после поездки на такси. В медицинское учреждение ее доставили с синяками и ссадинами.
По словам женщины, она поставила одну ногу в такси, и машина поехала. «Водитель убрал ногу с тормоза, автомобиль покатился, и он перепутал и дал газу», — сообщила потерпевшая.
Ошибка водителя привела к тому, что беременная женщина упала и получила травмы.
Как выяснилось, пострадавшая не задержалась в больнице из-за того, что дома ее ждал ребенок.
На данный момент полицейские проводят проверку.
Ранее мы писали о том, что жительница Приморья родила ребенка дома и сожгла его в печи. Подробности смотрите в этой статье.
Также сообщалось о том, что в Рыбинске третью неделю разыскивают мать и ее 5-летнего ребенка.