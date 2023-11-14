Жительница Приморья родила ребенка дома и сожгла его в печи

Жительница Приморья родила ребенка дома, а после сожгла его в печи, об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, все произошло в поселке Оленевод. В полицию обратились соседи женщины, которые рассказали о таинственной пропаже ребенка, которого она недавно родила. Выяснилось, что односельчанка рожала дома самостоятельно.

«‎Предполагаемая мать пояснила, что у нее произошли преждевременные роды на пятом месяце беременности, в связи с чем она избавилась от плода», - рассказал источник.

Полицейские осмотрели дом матери, однако не обнаружили никаких следов ребенка. При этом соседи утверждают, что женщина сожгла младенца в печке. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Ранее мы писали о том, что в подмосковном поселке брат обрызгал сестру дезодорантом и поджег. По словам источника, девочка получила ожоги всего тела.