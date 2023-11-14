В Рыбинске третью неделю разыскивают мать и ее 5-летнего ребенка, об этом сообщает 76.RU.

В Ярославской области волонтеры уже третью неделю не могут найти жительницу города Рыбинска и ее малолетнего сына. В разосланных ориентировках указано, что женщина ушла с ребенком из дома и не вернулась.

Анастасия была одета в серую шапку, черную куртку, темные брюки и кроссовки. При себе у девушки был рюкзак бронзового цвета. Ребенок был одет в темно-синюю шапку, темно-синюю куртку с узором, темно-синие штаны и желтые сапоги.

Жителей Ярославской области просят в случае, если они обладают какой-либо информацией о пропаже, обращаться в поисковый отряд «ЯрСпас» либо в полицию.

Ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге разыскивают пропавшую мать двоих детей, которая потеряла память. Женщина ушла из дома 15 августа в гости к подругам и не вернулась. У нее остались двое несовершеннолетних детей и муж, который пытается сделать все, чтобы найти супругу.