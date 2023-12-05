В Санкт-Петербурге в аэропорту задержали рейс из-за шутки пассажира про бомбу. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, рейс Санкт-Петербург — Уфа был задержан. Дело в том, что один из пассажиров пошутил про бомбу и сорвал вылет. О том, что самолет «заминирован», выяснилось перед его вылетом. Из-за шутки мужчины воздушное судно в течение часа не могло осуществить взлет. Пассажира, сообщившего о бомбе, задержали.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

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