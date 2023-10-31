Хотел расположиться горизонтально: пьяный мужчина потребовал три места в самолете и устроил скандал

Пассажира рейса Владивосток — Новосибирск сняли с борта самолета за скандальное поведение. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал сразу три места, чтобы расположиться на них горизонтально, передает Kp.ru.

В минувшие выходные на борт самолета, направлявшегося из Владивостока в Новосибирск, поднялся пьяный мужчина. Перед взлетом он обратился к проводникам и потребовал у них два дополнительных места — пассажиру хотелось долететь до пункта назначения лежа.

Мужчине отказали в исполнении желания, тогда он учинил скандал. Чтобы утихомирить буйного пассажира, членам экипажа пришлось вызывать на борт сотрудников правоохранительных органов. В итоге агрессора доставили в полицейский участок, где в его отношении составили административный протокол.

Ранее пассажир другого рейса, Москва — Владивосток, устроил драку на борту самолета. Конфликтная ситуация произошла между пенсионером и молодым человеком.